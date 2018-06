Infomédiaire Maroc – Le Think Tank marocain OCP Policy Center organise, les 18 et 19 juin à Rabat, la 2éme édition de la conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO), sous le thème « les opérations de maintien de la paix en Afrique: réalités et défis ».

Cette conférence sera l’occasion de se pencher sur de nombreuses questions telles l’évolution des opérations de maintien de paix sur le terrain depuis le processus de réformes entamé par l’ONU ces dernières décennies, les leçons à tirer de ces expériences et les moyens permettant aux pays de l’Union africaine d’accéder à l’autonomie quant à la gestion du maintien de la paix sur le continent, indique un communiqué de l’OCP Policy Center.

Ces questions seront débattues par une centaine de participants et 40 experts, dont des militaires, des responsables institutionnels et des universitaires provenant de plus de 20 pays.

Rédaction Infomédiaire