Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions en vue du déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des Forces Armées Royales à Gaza, en territoire palestinien, indique un communiqué du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).

Cette très haute sollicitude royale vise à prodiguer les soins nécessaires aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza, ajoute le communiqué.

Intervenant en ce mois de Ramadan, cette action ‘‘s’inscrit en droite ligne des engagements historiques et constamment renouvelés du Souverain envers la cause palestinienne et illustre la solidarité agissante et effective envers le peuple palestinien frère’’, conclut-on de même source.

Rédaction Infomédiaire