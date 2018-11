De nouveau cette année, Palmeraie Palace s’est illustré à la session de vote 2018, suite à l’annonce officielle, le 10 Novembre 2018, du jury de cette institution internationale animée par l’excellence. Les professionnels du secteur : clients, agents de voyages et tours opérateurs du monde entier, couronnent, au travers des World Luxury Hotel Awards, les acteurs les plus rigoureux et les plus alignés sur les standards internationaux de l’industrie hôtelière de luxe. A l’instar des éditions précédentes, Palmeraie Palace a concouru parmi les établissements les plus prestigieux de Marrakech et du Royaume.

Cette distinction récompense de facto les efforts déployés par l’ensemble du personnel en matière de qualité de service, mais loue également une infrastructure répondant aux plus exigeants standards de la discipline golfique et de l’hôtellerie de luxe dans son ensemble. Le parcours de 27 trous signé Robert Trent Jones Sr et son Riad ClubHouse ont abrité plusieurs manifestations nationales et internationales de golf, dont notamment le Trophée Palmeraie Resorts depuis 2010 et la coupe du Portugal de Golf dont la 17ème édition eut lieu en Octobre 2018.