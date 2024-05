La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a participé à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les travaux se sont ouverts jeudi à Paris.

La RCM est, de toutes les manifestations de l’OCDE, celle qui se déroule au plus haut niveau, réunissant des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays Membres et Partenaires de l’OCDE, et des représentants d’organisations internationales.

En marge de cet événement de deux jours, Mme Fettah tiendra des réunions bilatérales avec plusieurs ministres et représentants d’organisations internationales et régionales.

Cette année, la RCM se tient sous le thème “créer ensemble la dynamique du changement: mener des débats mondiaux en adoptant des approches objectives et fiables à l’appui d’une croissance durable et inclusive”.

Elle se décline en trois grands axes à savoir “renforcer le rayonnement de nos travaux grâce à une OCDE caractérisée par la diversité, l’inclusivité et la communauté de vues”, “un ordre économique reposant sur des valeurs communes : préserver des échanges libres et équitables et renforcer la résilience économique avec la plus grande détermination” et “créer ensemble un avenir meilleur : s’attaquer aux défis émergents à l’échelle mondiale”.

La RCM de 2024, dont la présidence est assurée par le Japon et la vice-présidence par le Mexique et les Pays-Bas, offre aux Membres et aux non-Membres, l’occasion d’engager des discussions à haut niveau sur les enjeux décisifs auxquels la communauté internationale est aujourd’hui confrontée.

Elle permettra de mettre à profit les atouts dont dispose l’OCDE pour aider les décideurs publics partout dans le monde à élaborer des mesures solides et bien coordonnées pour faire face à chacune des transformations structurelles qui s’annoncent – des mesures ancrées dans des valeurs communes que sont la démocratie, la protection des droits humains, l’état de droit et les principes de l’économie de marché.