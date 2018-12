Infomédiaire Maroc – Le parlementaire marocain Nabil Andaloussi a été élu, samedi au Caire, président de la commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’homme au Parlement arabe pour un mandat de deux ans.

L’élection de Andaloussi (conseiller/PJD) a eu lieu lors d’une séance au siège de la Ligue arabe consacrée à l’élection du président du Parlement arabe, les vice-président et les présidents des commissions permanentes.

La commission législative, juridique et des droits de l’homme est l’une des quatre commissions permanentes du Parlement arabe, aux côtés de la commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité, la commission des affaires économiques et financières et la commission des affaires sociales, de l’éducation, de la culture, de la femme et de la jeunesse.

Auparavant le saoudien Michal Ben Fahm Silmi a été porté au poste de président du Parlement arabe pour un mandat de deux ans.

