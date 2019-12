L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a signé, dimanche à Rabat, un accord de partenariat avec la plateforme numérique « Morocco-Alumni » (lauréats du Maroc), en marge de la cérémonie de clôture de la 8-ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, organisée du 20 au 23 décembre par « All Africa Students Union », en partenariat avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).



Signé par le président-directeur général de MASEN, Mustapha Bakkoury, et l’ambassadeur directeur général de l’AMCI, Mohamed Methqal, cet accord vise à rassembler et à fédérer les étudiants et diplômés étrangers autour d’un espace interactif qui permet d’établir des réseaux entre eux au Royaume.



Elaborée par MASEN en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la plateforme numérique « www.Morocco-Alumni.ma » vise, entre autres, à renforcer les échanges et le networking entre les 14.000 étudiants étrangers inscrits actuellement, dont 12.000 originaires de 47 pays africains, et 35.000 lauréats étrangers à travers la coopération du Royaume.



Cette plateforme numérique permet également d’accélérer la trajectoire professionnelle de tous les lauréats en les mettant en relation avec les entreprises et les partenaires pour une meilleure intégration dans le marché du travail, faciliter la communication avec les étudiants étrangers au Royaume dans le cadre de la coopération du Royaume avec leurs pays respectifs, et contribuer au développement de leurs compétences par la mise à disposition de contenus numériques riches et utiles.



Ainsi, Bakkoury a souligné, dans une déclaration à la presse, que la signature de cet accord veut soutenir la plateforme numérique, qui constituera une pierre angulaire pour rassembler les différents étudiants et lauréats étrangers, actuels et précédents, soulignant l’importance de cette plateforme dans l’institutionnalisation du partenariat maroco-africain dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Il a, en outre, relevé que l’implication de MASEN dans ce partenariat part du rôle joué par les énergies renouvelables dans le développement dans toutes ses dimensions, économique et sociale, appelant les jeunes africains, de différents pays, à participer dans cette direction afin d’activer et de faire de ce partenariat un succès.



Dans une déclaration similaire, Methqal a souligné l’importance de cet accord qui permettra aux étudiants étrangers diplômés des universités, instituts et écoles marocains de bénéficier d’un espace interactif mettant en place des réseaux entre les étudiants étrangers et les diplômés du Royaume, ajoutant que les compétences marocaines qui résident à l’étranger peuvent également communiquer avec différents partenaires à travers cette plateforme.



Expliquant que cet accord va permettre à MASEN d’accéder à tous les services de la plateforme numérique et de communiquer avec les étudiants et lauréats étrangers, Methqal a fait état de la possibilité de leur fournir des opportunités de formation et d’emploi au Maroc, en Afrique et dans le monde.



Dans le cadre de cet accord, MASEN devient partenaire fondateur de la plateforme « Morocco-Alumni » et contribue à la promotion du capital humain au service des pays.



Cette plateforme sera ouverte prochainement aux étudiants et lauréats étrangers de l’enseignement supérieur privé au Maroc, ainsi qu’à toutes compétences marocaines résidant à l’étranger et à tous les acteurs désireux de participer activement au développement de l’Afrique.



Organisée sous le thème « l’avenir de l’Afrique : Défis et perspectives pour les jeunes », la 8-ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique réunit plus de 1 000 participants, parmi lesquels des étudiants, des responsables d’associations estudiantines africaines, des lauréats universitaires, des cadres et de hauts responsables, dont plusieurs ministres et des ambassadeurs en provenance de 52 pays africains.



Cette édition comprend un espace de débat, des ateliers de travail, un espace d’exposition, un espace de discussion autour de l’entrepreneuriat en Afrique, ainsi qu’une série d’activités culturelles et sportives