‘‘Les géants du numérique collectent des données à caractère personnel et les traitent. Ils hébergent des applications et réseaux sociaux qui portent des échanges qui ne respectent pas toujours la vie privée. Il est donc nécessaire de réfléchir aux mécanismes éthiques et réglementaires pour permettre à tout un chacun de bénéficier du progrès apporté par ces plateformes tout en favorisant le respect de la vie privée’’.

Omar Seghrouchni, Président de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel