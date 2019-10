Trois formations politique, à savoir le Parti du centre social (PCS), Ennahda et l’Union marocaine pour la démocratie (UMD), ont annoncé la constitution d’une alliance baptisée « Al-Watan Awalan », dont la charte a été signée par la même occasion. L’alliance ambitionne de se transformer en « une force organisationnelle flexible dans sa structuration, agissante dans son action et transparente dans sa gestion », d’après son acte constitutif, qui insiste sur « une plus grande ouverture sur les jeunes, les femmes et les compétences ». Les signataires ont annoncé la prochaine mise en place d’une commission préparatoire d’un congrès national, avec pour missions l’élaboration du projet politique de l’alliance, d’une conception du nouveau modèle de développement et des différents documents qui seront soumis à ces assises.

…Et Nouhad Essafi portée à la tête de l’Organisation des femmes harakies

Nouhad Essafi a été élue samedi à Rabat présidente du Conseil national de l’Organisation des femmes harakies. Essafi a été élue lors de la première session du conseil national consacrée au parachèvement des structures de l’Organisation et marquée par l’élection de Khadija Abihi au poste de vice-présidente, ainsi que des membres du bureau exécutif, conformément aux statuts approuvés lors du 4ème congrès national.