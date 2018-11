Infomédiaire Maroc – Le Parti de l’Istiqlal a conclu mardi un partenariat stratégique avec le Parti Populaire Européen (PPE), qui tient les travaux de son 25ème congrès à Helsinki (Finlande).

« La conclusion de ce partenariat stratégique a été approuvée à l’unanimité lors du congrès annuel du PPE », a déclaré à la MAP le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, qui représente le PI aux travaux de cette rencontre aux côtés de Rahhal Mekkaoui, chargé des relations extérieures du parti.

Baraka assuré que la conclusion de ce partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parallèle et participe de la volonté du PI d’affirmer sa présence sur la scène politique européenne.

Il a dans ce sens rappelé les étapes d’échanges qui ont précédé ce rapprochement institutionnel stratégique, allant de la coopération, depuis 2004, dans le cadre de l’Internationale Démocrate Centriste (IDC), à l’échange de visites de travail à Rabat et à Bruxelles.

« Le PI ambitionne de faire fructifier ce partenariat pour consolider davantage les relations Maroc-UE, et défendre les intérêts du Royaume notamment dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime », a-t-il souligné.

Baraka rappelé les défis auxquels le Maroc et l’UE sont confrontés et qui « nécessitent plus que jamais d’investir dans les valeurs de justice sociale, d’équité, de tolérance et de solidarité ».

Aussi a-t-il relevé l’importance de développer la convergence des points de vue au sujet des questions d’intérêt commun, d’autant que les relations entre le Maroc et l’UE s’inscrivent dans une logique de proximité, de concertation et de coopération.

Et c’est précisément dans cette perspective, a-t-il soutenu, qu’il importe d’inscrire ce partenariat stratégique qui ambitionne de renforcer la coopération triangulaire Maroc-Europe-Afrique.

En marge de sa participation aux travaux de ce congrès, le Secrétaire général du PI s’est entretenu avec le commissaire européen à l’élargissement et à la politique de voisinage, ainsi qu’avec des responsables du Parti populaire espagnol, du Parti populaire portugais, du parti du Centre démocrate humaniste belge, et de l’Union chrétienne-démocrate (CDU, Allemagne).

Fondé en 1976, le Parti populaire européen compte plus de 70 partis membres de centre-droit de quarante pays différents et constitue la première force politique européenne.

Rédaction Infomédiaire