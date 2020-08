Il n’y aura pas de report de la rentrée scolaire compte tenu de l’évolution imprévisible de la situation épidémiologique liée à la Covid19, a affirmé mercredi le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi. Le ministre qui s’exprimait lors d’une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, a évoqué les répercussions négatives d’une décision de report de la rentrée sur les élèves. “Nous avons une possibilité d’adaptation selon la situation dans toutes les régions tant les directeurs provinciaux et les académies sont mobilisés pour tous les scénarios”, a-t-il assuré, notant que les modèles pédagogiques préparés prennent en considération l’évolution de la pandémie. Selon Amzazi, une éventuelle recrudescence de l’épidémie impliquerait la généralisation de l’apprentissage à distance alors qu’une amélioration de la situation devrait se traduire par un retour à l’enseignement présentiel. La priorité aujourd’hui, a-t-il dit, consiste à garantir une rentrée scolaire, universitaire et professionnelle en temps voulu, tout en impliquant les familles à la prise de décision.