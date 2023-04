Le Maroc s’est placé en tant que deuxième fournisseur de pastèques sur le marché européen en 2022. Avec une production de 300.000 tonnes, le royaume a vu sa production maintenir un cap stable sur les 6 dernières années.

Selon les données du site spécialisé en horticulture, EastFruit, la production marocaine de pastèques a affiché une progression annuelle moyenne de 13 % depuis 2017. Malgré des conditions météorologiques défavorables, les producteurs nationaux ont réussi à maintenir un niveau satisfaisant au niveau de leur culture.

Au niveau mondial, le Maroc s’est classé en tant que 4e fournisseur de pastèques et 2e en Europe. La France est particulièrement friande de pastèques marocaines, à en juger par les 42 % de production écoulée dans le pays. L’Espagne vient en second lieu avec 33 % d’importations, suivi par le Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas (tous 5 %), alors que la Belgique en est à 4 %.

EastFruit indique que la part des pastèques fournies par le Maroc en Espagne représente 80 % de toutes les importations, affichant une stabilité pour la troisième année consécutive à ce niveau.

Toutefois, la part des pastèques marocaines importées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni a légèrement diminué. Et au Portugal, en Belgique et en France, la part des pastèques du Maroc dans la structure des importations affiche une tendance à la hausse.