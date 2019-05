Une avancée notable a été réalisée dans la numérisation des données documentaires, a indiqué le ministère de la Culture et de la Communication – département de la Culture-, faisant état de la numérisation d’un total de 7 000 éléments du patrimoine culturel national.

Pour rappel, dans le souci de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel national, le ministère poursuit ses efforts de documentation et d’archivage des différentes composantes de cet héritage par sa numérisation dans un système informatique doté d’un portail électronique inventoriant les données du patrimoine culturel national, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que ce processus vise à accompagner l’évolution numérique dans le domaine et à démocratiser l’accès à ces fonds.

L’outil mis en place a permis une avancée notable dans la numérisation des données documentaires. En effet, ce système compte à ce jour 4 965 titres relatifs aux éléments urbanistiques (édifices historiques), 545 titres portant sur les sites archéologiques et 1 386 pièces du patrimoine immobilier, outre 117 éléments du patrimoine culturel immatériel, note la même source.