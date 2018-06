Infomédiaire Maroc – Le bilan de l’action de la commission chargée de l’inventaire et de la classification des monuments historiques au titre de 2017-2018 fait état de la classification et l’inventaire de 297 monuments historiques, sites archéologiques et objets d’antiquité, a indiqué le ministère de la Culture et de la Communication.

Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère visant la mise en valeur du patrimoine national matériel et immatériel, à travers sa préservation et sa valorisation afin qu’il puisse jouer le rôle qui lui échoit dans les plans de développement durable du Royaume, ajoute le ministère dans un communiqué, précisant qu’elle intervient également en exécution des articles des lois relatives à la préservation des monuments historiques, paysages, écrits et objets d’antiquité.

Rédaction Infomédiaire