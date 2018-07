Infomediaire Maroc – La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) célèbre ses 70 ans à travers l’édition d’un livre et l’émission, en partenariat avec Barid Al Maghrib, d’un timbre-poste commémoratif, indique la Confédération dans un communiqué.

Intitulé « CGEM, 70 ans au service de l’Entreprise », l’ouvrage retrace l’histoire de la Confédération qui a accompagné, depuis le protectorat, les mutations économiques du Maroc. Il revient également, à travers les témoignages des Présidents successifs de l’Institution sur l’évolution de sa représentativité, le rôle qu’elle a joué dans la défense des intérêts de l’entreprise et sur ses rapports avec l’État, ajoute la même source.

L’ouvrage, qui a nécessité un an de travail, est également une occasion de revisiter l’histoire de l’économie marocaine contemporaine et de découvrir les étapes de sa transformation et ses avancées, racontées par des patrons membres de la Confédération, représentant divers secteurs et régions.

Sa publication s’inscrit dans une démarche de préservation du capital immatériel de la Confédération, fait-on observer, ajoutant que l’ouvrage sera disponible dans toutes les bibliothèques du Royaume et aux archives du Maroc. Une version électronique sera également publiée sur le site de la CGEM pour que chercheurs, étudiants et médias puissent y avoir accès.

Par ailleurs, la CGEM annonce l’émission, pour l’occasion, d’un timbre-poste commémoratif, en partenariat avec Barid Al Maghrib, qui sera en vente dans tous les points Poste Maroc à partir du 25 juillet courant. D’une valeur de 9 dhs, le timbre-poste pourra notamment être utilisé pour les envois de courriers au Maroc et à l’international.

Partenaire officiel de l’Etat, la CGEM regroupe 88 000 membres directs et indirects et 33 fédérations sectorielles, représentant 55% du PIB et employant 2,9 millions de salariés.

Rédaction Infomediaire.