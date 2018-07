Infomediaire Maroc – Organisée du 22 au 30 juin 2018 sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde

s’est terminée en beauté après neuf jours de concerts inoubliables, de temps forts et d’émotions partagées. Pour cette édition, Mawazine a encore une fois franchi la barre des 2,5 millions de spectateurs, en plus des millions de téléspectateurs qui ont célébré cette année, les musiques du monde entier, à travers les chaînes de télévision nationales et internationales ainsi que par le biais des réseaux sociaux. Et comme chaque année, les festivaliers ont vibré à maintes occasions avec une ferveur nationale et un grand nombre d’hommages, rendus par les artistes, au Maroc et à sa culture.

Mawazine, un modèle unique de réussite !

Festival de tous les records, avec une fréquentation qui ne cesse de grandir année après année, Mawazine a une fois de plus confirmé sa place en tant qu’événement musical international. Incarnation des valeurs d’ouverture et de tolérance, la manifestation a positionné les villes de Rabat et de Salé au centre du calendrier culturel mondial, offrant une vitrine incontournable à la région. Elle a aussi proposé un accès gratuit à 90% des festivaliers.

Toutes les musiques et tous les publics étaient au rendez-vous !

Mawazine est aujourd’hui l’un des rares festivals au monde à ne pas percevoir d’argent public. Entièrement autonome, son modèle économique s’appuie sur les revenus tirés des ventes de tickets et du sponsoring des sociétés privées, éliminant ainsi toute aide publique. Acteur majeur de la démocratisation de l’accès à la culture, Mawazine a aussi poursuivi son soutien à l’économie touristique régionale, en contribuant à booster les secteurs d’activités de l’hôtellerie, du transport ou encore de la restauration. Pour conforter encore plus la dimension culturelle du festival, de partage, d’accessibilité, de tolérance et d’ouverture, Facebook, 1er réseau social au Maroc et dans le Monde a souhaité s’associer cette année à Mawazine. Ayant comme objectif commun de faciliter l’accès des jeunes au divertissement et à la culture, Facebook et Mawazine ont rassemblé les populations autour de moments de joie et de communion, afin qu’elles puissent les relayer

en direct ou à travers les nombreuses fonctionnalités, avec leurs communautés sur Facebook. Mawazine a également offert des infrastructures et des conditions d’accueil et de sécurité dignes des meilleurs festivals internationaux, jouant en cela un rôle moteur dans la création d’une industrie nationale du spectacle à la fois professionnelle et aux normes, créatrice de valeur ajoutée pour le tourisme et le tissu économique du pays.

Les temps forts de la 17ème édition

A l’OLM Souissi, le concert exceptionnel de Bruno Mars a rassemblé toutes les générations pour une prestation unique qui a été ovationnée. Particulièrement lorsqu’il a fait référence au Maroc à travers l’une de ses chansons, une façon bien à lui de rendre hommage à notre pays.

Icône du rap américain, le marocain French Montana a lui aussi exprimé son bonheur de revenir jouer dans son pays natal, et sa fierté d’être marocain en répétant à plusieurs reprises “Ana Maghribi” tandis que le duo “The Chainsmokers” a sorti le grand jeu sur la scène de l’OLM Souissi. Devant les festivaliers, Damso, un des plus grands représentants du hip hop français, a fait preuve de son incroyable talent de showman en livrant des compositions aux influences diverses… Le tout sous les acclamations de la foule qui a dansé toute la soirée ! L’étoile canadienne Abel Tesfaye, alias The Weeknd, a offert un show de folie devant une foule immense, dans un univers sonore qui mixe funk, électro, RnB et rap pop.

Au Théâtre National Mohammed V, c’est un véritable hommage à la chanson marocaine qui a été rendu par la grande Majida El Roumi. La soprano libanaise a notamment entonné la reprise de “Ya Bent Bladi” du chanteur Chaqqara devant un public ravi. Quant aux prestations de Douzi, Aminux, H-Kayne, Senhaji et tant d’autres, elles ont mis à l’honneur la grande variété des musiques marocaines et l’immense talent des artistes nationaux !

Véritables symboles, Stati et Najat Aâtabou qui figurent parmi les maîtres incontestés du chaâbi marocain, ont fait sensation sur la scène de Salé devant leurs fans venus nombreux pour les acclamer.

L’artiste portoricain le plus primé de sa génération, Luis Fonsi a, à son tour, marqué les esprits à l’OLM Souissi et entonné, en chœur avec le public, son tube désormais mythique, Despacito, qui a dépassé les 5 milliards de vues sur YouTube !

Autre moment intense de la dernière journée, la diva émiratie Ahlam est montée sur la scène Nahda accompagnée d’une centaine de musiciens ! À la clé, un dispositif scénique incroyable pour une performance grandiose et inédite !

Au Bouregreg, le rappeur Rilès s’est illustré par un show haut en couleurs et l’annonce qu’il remettait le cachet de sa prestation à une association marocaine. Un élan de générosité qui a été largement applaudi et qui rappelle ce que de nombreux artistes ont déjà réalisé à Mawazine, à l’image de La Fouine en 2017, qui avait remis une partie de son cachet à la “Maison des Enfants Lalla Hasnaa”. De grands moments sont à citer sur la scène du Bouregreg avec d’immenses artistes venus d’Afrique notamment Seun Kuti, Sidiki Diabaté, Ebo Taylor … qui ont conquis un public africain en émoi.

Au Chellah, ce sont les belles voix du monde qui ont enchanté par le cadre historique de cette scène et le lyrisme de leur prestation un public de connaisseurs fidèle.

Cracheurs de feux, jongleurs, acrobates, percussionnistes, gnaouis… ont envahis les rues de Rabat permettant aux habitants de célébrer le festival et leur ville.

Une 17 ème édition grandiose grâce à…

L’extraordinaire réussite du festival a été rendue possible grâce à la fidélité du public que Mawazine tient à remercier chaleureusement, à la confiance des artistes, à la présence et couverture de la presse nationale et internationale, au soutien des partenaires, clients et sponsors, au professionnalisme des entreprises participant à l’organisation et à l’engagement, au savoir-faire et à la technicité des équipes du festival.

Enfin, Maroc Cultures tient à remercier particulièrement les autorités et les services de sécurité qui n’ont ménagé aucun effort pour que Mawazine se déroule dans les meilleures conditions de sécurité, de calme et de sérénité pour la population.

Rédaction Infomediaire.