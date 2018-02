Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a appelé la communauté internationale en général et les grandes puissances agissantes en particulier, à assumer leur responsabilité historique face aux différentes formes de violence, d’exploitation et de négligence dont sont victimes les enfants, lesquels incarnent l’avenir de l’Humanité.

Evoquant les conditions dramatiques dans lesquelles beaucoup d’enfants vivent à travers le monde, le Souverain a invité la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour épargner à ces enfants les malheurs engendrés par les guerres et les conflits, les soustraire à l’emprise des épidémies et des famines, les libérer du joug des groupes extrémistes et terroristes, et mettre fin aux drames qu’ils endurent à cause de l’immigration clandestine.

Dans un message adressé aux participants à la 5ème Conférence islamique des ministres chargés de l’Enfance, dont lecture a été donnée par le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, Mustapha Ramid, le Roi a rappelé que le Maroc a été un pays précurseur par son adhésion, dès 1993, à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, et par la ratification ultérieure de son Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

« Nous avons œuvré non seulement à protéger l’enfance marocaine, mais aussi à faire bénéficier les immigrés de l’action menée dans ce sens », a souligné le Souverain, rappelant à cet égard l’adoption d’une stratégie nationale d’immigration et d’asile « fondée sur une approche humanitaire qui, dans le cadre du processus de régularisation de la situation des migrants, donne la priorité aux groupes vulnérables, aux enfants et aux demandes de regroupement familial ».

Le Roi a fait observer, dans son message que les pays du monde islamique, confrontés aux mêmes défis, « partagent les mêmes principes et les mêmes valeurs prônés par notre religion, qui exhorte à prendre soin des enfants et à préserver leurs droits ».

« Voilà pourquoi il est nécessaire de renforcer les liens de solidarité et de coopération qui les unissent, de mutualiser leurs efforts et de partager les expériences qu’ils ont accumulées dans le domaine de la protection de l’enfance », a dit le Souverain, appelant à la mise en place de « partenariats constructifs et innovants qui tiennent compte des spécificités propres à chacun de nos pays, tout en veillant à y associer les acteurs concernés, notamment les structures de la société civile ».

Au vu des différentes formes de violence, d’exploitation et de négligence auxquels les enfants sont exposés, notamment les nouveaux types de violence apparus récemment et l’emploi d’enfants mineurs, le Roi a relevé l’impératif de mettre en place un dispositif de signalement des violations commises à l’encontre des enfants, en veillant à y impliquer tous les acteurs concernés : famille, école et société.

De même, « face à la violence physique et morale faite aux enfants et au vu des multiples abus dont ils font l’objet de la part de proches parents supposés dignes de confiance, qu’ils côtoient au quotidien, des mécanismes doivent être instaurés pour documenter ce type de violences », a poursuivi le Souverain, notant qu’i est nécessaire de mettre au point « des indicateurs et de produire des données permettant de mettre en place des programmes de prévention de la violence faite aux enfants ».

Rappelant que la volonté de garantir les droits des enfants passe avant tout par la nécessité de leur assurer la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux à la santé, à l’éducation, au logement et à la protection sociale, le Roi a invité les pays musulmans à s’investir pleinement dans le traitement des questions de l’enfance, envisagées dans toutes leurs dimensions et sous leurs multiples facettes.

Il appartient à ces pays de s’engager activement dans la lutte contre la pauvreté, de faire face aux conséquences des changements climatiques, d’assurer la sécurité alimentaire, de se mettre au diapason de la révolution numérique, et d’instaurer un climat empreint de sécurité et de stabilité, a assuré le Souverain, estimant que « la création du Conseil consultatif pour la promotion de l’enfance dans le monde islamique, fera de lui une force de proposition pour aider à relever les défis communs en matière d’enfance ».

Placée Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 5ème Conférence islamique des ministres chargés de l’Enfance, organisée par l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), avec la coordination de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a ouvert ses travaux mercredi à Rabat sous le thème : « Pour une enfance en sécurité ».

