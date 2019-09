Le Maroc organise, ce lundi au siège de l’organisation mondiale du Commerce (OMC) à Genève, un séminaire sur les enjeux et les perspectives de la réglementation de la pêche industrielle à grande échelle.

Le séminaire réunira des experts de renommée internationale et de hauts responsables au sein d’organismes et d’organisations spécialisés pour débattre notamment des instruments internationaux destinés à améliorer la durabilité des pratiques de pêche, ainsi que des propositions relatives aux subventions à la pêche industrielle à large échelle au sein de l’OMC, et des principaux sujets de préoccupation des pays en développement dans les négociations en cours, précise une note de la Mission diplomatique du Maroc à Genève.

La rencontre, qui sera modérée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, sera l’occasion d’examiner « les caractéristiques à considérer pour approcher la pêche industrielle à grande échelle de manière juste, efficace et opérationnelle, dans le cadre des disciplines envisagées par l’OMC sur la surcapacité et la surpêche », relève la même source.