L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient de signer un partenariat de trois année avec la première agence de tourisme chinoise en ligne, « C Trip », scellant ainsi un partenariat de co-marketing qui aura pour objectif de renforcer le flux des touristes chinois sur la destination Maroc.

Le Directeur Général de l’ONMT Adel El Fakir et le président de C TRIP Liang Jianzhang ont signé, ce vendredi 6 septembre, un partenariat sur trois ans, mutualisant ainsi leurs moyens afin d’accroître la visibilité de la destination Maroc en Chine, notamment via des campagnes publicitaires digitales.

Bénéficiant d’une connaissance pointue de ses clients et de leurs habitudes de consommation, «C Trip» est, avec ses 300 millions d’utilisateurs actifs, la plus grande agence de voyage en ligne chinoise avec plus de 30 000 employés, et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars. Une opportunité exceptionnelle pour l’ONMT d’approcher les voyageurs chinois.

Cet accord de co-marketing permettra aux deux entités d’unir leurs moyens et leurs compétences pour développer le tourisme chinois au Maroc. “Ce marché, qui connaît une croissance fulgurante depuis 2016, ouvre, il est vrai, des perspectives de développement hors du commun. Il est donc important pour l’Office de démarcher les plus grands prescripteurs de voyage chinois afin qu’ils nous accompagnent dans notre stratégie. L’objectif, à terme, étant d’accueillir quelques 500.000 touristes chinois par an.

Le mémorandum signé aujourd’hui avec ce grand tour opérateur sera d’une durée de 3 ans et portera sur un partenariat Co-marketing qui assurera une visibilité maximale de la destination Maroc à travers le réseau de C TRIP”, déclare Adel El Fakir, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme.

Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, dont 150 millions sillonnent chaque année le monde, la Chine est assurément un marché à très haut potentiel pour le tourisme marocain.

Le nombre de voyageurs venant de l’Empire du Milieu a connu une croissance importante ces dernières années, passant de 10.000 en 2015 à quelque 132.000 en 2018.

Cette montée en puissance du marché chinois est, en grande partie due à la levée du visa décidée suite à la visite de Sa Majesté le Roi en mai 2016. Laquelle a été suivie par une stratégie spécifique de l’ONMT qui s’est traduite par de multiples actions de promotion auprès des professionnels (voyages de presse, éductours, participation aux plus grands salons du tourisme en Chine) et du public, tout particulièrement via les médias online car pour cette population potentielle, l’achat du voyage se fait d’abord online (56% via smartphone, 11% via Desktop et Laptop…).

Un véritable intérêt des Chinois pour le Maroc

Les touristes chinois se montrent particulièrement intéressés par la diversité de son patrimoine naturel, culturel et historique. A cela, s’ajoute l’image de destination sûre, et exotique. Sans compter une vision de luxe et de prestige. Les statistiques attestent d’ailleurs que 82% des visiteurs chinois ont opté pour des 4 et 5 étoiles, montrant ainsi leur préférence pour des prestations et des expériences de qualité.

Le Royaume s’est d’ailleurs vu décerné le prix, en janvier 2019, de «The Best Popular Culture Tourism Destination».