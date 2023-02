Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont baissé de 36% à 30.201 tonnes (T) à fin janvier 2023, selon l’Office national des pêches (ONP).

La valeur de ces débarquements s’est chiffré à 977,31 millions de dirhams (MDH), en baisse de 18% comparativement à fin janvier 2022, fait savoir l’ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les débarquements des algues, coquillages, et crustacés ont affiché des hausses respectives de 41% à 891 T, 251% à 15 T et 15% à 673 T. En revanche, les débarquements des céphalopodes, du poisson blanc et des poissons pélagiques ont baissé de respectivement 37%, 21% et 44%.

Par ports, un total de 1.512 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin janvier 2023, en hausse de 6%. En termes de valeur, ces ports ont enregistré une progression de 13%.

Pour leur part, les débarquements au niveau des ports situés sur l’Atlantique ont reculé, en volume, de 38% à 28.689 T et en valeur de -19% à près de 910,76 MDH.