La FIFA annonce qu’elle va démarrer le 25 février par le Japon une tournée du trophée de la Coupe du monde féminine dans les 32 pays dont les équipes nationales sont qualifiées pour la prochaine édition, en vue de « susciter un engouement fort » pour cette compétition.

Le Japon va constituer la première étape officielle de « la plus grande tournée du trophée de la Coupe du monde féminine jamais organisée », indique l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.

Cette première prévue au pays du Soleil levant se poursuivra jusqu’au 26 février, précise le communiqué, lequel signale que cette initiative de la FIFA vise à « susciter un engouement fort » pour la Coupe du monde féminine.

Cette tournée va compoter 32 étapes au total, comme le nombre d’équipes devant participer au nouveau format de la compétition.

La Coupe du monde féminine de football est passée de 24 à 32 équipes participantes. L’équipe des Etats-Unis, tenante du titre, est également la nation la plus titrée avec quatre trophées.

Le Maroc sera la première nation africaine à accueillir le trophée le 20 mars. Il est ensuite attendu en Afrique du Sud, du 22 au 23 mars, avant la Zambie et le Nigéria où le trophée sera accueilli les 24 et 26 mars respectivement.

Selon la FIFA, cette tournée devrait « inspirer les populations de tout âge en repoussant les limites et en s’appuyant sur la popularité grandissante du football féminin ».

Le trophée va ensuite visiter le continent asiatique, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Europe.

La dernière étape de la tournée, prévue du 2 juin au 14 juillet, sera consacrée aux neuf villes hôtes de la Coupe du monde féminine : Auckland, Wellington, Dunedin, Hamilton, en Nouvelle-Zélande, puis Sydney, Melbourne, Brisbane, Adélaïde et Perth, en Australie.

Selon la Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, la tournée du trophée de la Coupe du monde est « une splendide célébration du football féminin » et « une occasion pour les fans, les familles et les futurs amateurs de football de se laisser inspirer et de faire partie d’une très belle aventure ».

Vingt-neuf pays ont déjà obtenu leur ticket pour la Coupe du monde depuis le 11 décembre dernier, en attendant que trois pays viennent compléter la liste des équipes qualifiées après des barrages.

L’équipe nationale du Sénégal, à Auckland (Nouvelle-Zélande) depuis le 5 février dernier avec un groupe de dix-sept joueuses locales, fait partie des dix nations devant se disputer les trois dernières places qualificatives.

Un groupe de six expatriées a rejoint le groupe du Sénégal, ce jeudi.

Les Lionnes, logées dans le groupe B, vont affronter samedi (1h GMT), les Grenadières de Haïti.

Le vainqueur de ce match va ensuite rencontrer le Chili, mercredi, confrontation dont le gagnant va obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du monde féminine.