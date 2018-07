Infomediaire Maroc – Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, les négociations entre le Maroc et l’Union européenne pour le renouvellement de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche et de son protocole se sont achevées vendredi dernier consacrant ainsi un partenariat qui fête cette année ses 30 ans d’existence et qui permettra aux 2 parties de coopérer pour instaurer une pêche durable et mutuellement bénéfique.

Dans le détail, ce nouveau partenariat permettra aux flottes européennes d’accéder aux eaux de l’Atlantique du Royaume (du nord au sud). Environ 130 navires européens, battant pavillon de plus de 10 Etats Membres seront autorisés à accéder à ces eaux.

Le montant total de la contrepartie financière versée par l’Union, au titre de l’accès des navires à la zone de pêche ainsi que pour l’appui au développement de la politique sectorielle, devrait passer en 4 ans de de 37 à 42.4 millions d’euros (M€).

A ces montants s’ajouteraient les redevances payées par les armateurs estimés sur une fourchette progressive allant de 11,1 à 12,7 M€. En échange, les possibilités de pêche en termes de captures allouées passeraient de 85 000 à 100 000 tonnes par an de petits pélagiques auxquels s’ajouteraient environ 7 000 tonnes par an pour les autres espèces de poissons (demersales).

Rédaction Infomediaire.