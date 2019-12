« Je ressens une grande connexion avec le Maroc, un pays qui suscite ma fascination et mon respect », a souligné le grand maître du cinéma mondial, Robert Redford, dans un message adressé aux habitants de la cité ocre, à l’issue de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM).



« La chaleur de ses habitants, la diversité de sa culture et sa profonde histoire datant de milliers d’années, suscite ma fascination et mon respect pour le Royaume », s’est réjoui Robert Redford qui a reçu l’Etoile d’Or du Festival lors d’un hommage émouvant et exceptionnel dans le cadre de cette édition.

« Ce fut un réel plaisir pour moi de visiter la cité ocre pendant le Festival international du Film de Marrakech. Je suis venu au Maroc pour la première fois il y a plusieurs années et j’ai toujours eu l’espoir de pouvoir y retourner », a-t-il écrit dans ce message.



Il a, ainsi, remercié les habitants de Marrakech pour la gentillesse et l’hospitalité. « Nous avons, moi et mon épouse, aimé déambuler dans le souk, admirer les sites et les sons de la cité et avoir l’opportunité de rencontrer ses habitants », a-t-il relevé.



« Nous emportons avec nous de nombreux et merveilleux souvenirs, mais surtout la sensibilité et la générosité que vous avez partagées », a-t-il conclu.



La légende vivante d’Hollywood et l’un des monuments du cinéma mondial, Robert Redford, a tout au long de sa carrière extraordinaire, profondément marqué l’Histoire cinématographique contemporaine et en est, très vite, devenu l’une des figures majeures.



Entrepreneur visionnaire, artiste complet et créateur hors normes, chacune des initiatives de Robert Redford a été couronnée de succès, aussi bien en tant que réalisateur, producteur et acteur, que fondateur du Sundance Institute et du Festival de Sundance, premier festival de cinéma indépendant au monde. Il est aussi un homme engagé politiquement et un ardent défenseur de l’environnement et de la responsabilité sociale.



C’est en tant qu’acteur que Robert Redford accède, pour la première fois, à la notoriété. Il décroche son premier rôle important à Broadway dans « Sunday in New York », suivi de « Little Moon of Alban » et de « Pieds nus dans le parc » de Neil Simon, mis en scène par Mike Nichols