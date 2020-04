Vivo Energy Maroc, société de distribution de carburants et de gaz, fait part, mardi, de son engagement à offrir une dotation en carburant pour les véhicules médicalisés du ministère de la Santé et à soutenir les personnels soignants à travers tout le Royaume en leur fournissant le carburant pour leurs déplacements.

Cette initiative “est menée en concertation avec les autorités sanitaires”, a indiqué la société dans un communiqué, ajoutant qu’une application mobile a été développée pour le personnel en station afin de gérer et faciliter le déroulement de cette opération sur site.

Ainsi, la dotation en carburant aux véhicules hospitaliers du ministère est allouée en priorité aux véhicules transportant les patients atteints du nouveau coronavirus sur l’ensemble du Royaume, explique la société.

La société met aussi à disposition des personnels soignants – médecins, aide soignants, infirmiers, ambulanciers et urgentistes – des ravitaillements en carburant gratuitement au sein de plus de 65 stations-service de son réseau Shell.

Vivo Energy souligne, en outre, approvisionner des hôpitaux en gaz propane, principalement utilisé pour les besoins en chauffage des bâtiments, principalement les établissements hospitaliers partenaires en première ligne contre le virus.

Par ailleurs, la société, en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants “Shell” et de gaz de pétrole liquéfié de marque “Butagaz”, affirme apporter son soutien à la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) pour participer à produire un respirateur intelligent automatisé pour la réanimation.

Quelque 400 respirateurs “seront produits sur la base du prototype breveté dans les jours à venir”, précise le communiqué.

“Après notre contribution au Fonds de solidarité nationale et les aides directes à nos partenaires associatifs, nous avons décidé, face à l’ampleur de la crise, d’apporter une aide supplémentaire”, en soutenant “ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et à contribuer à offrir les meilleures conditions de soin dans les hôpitaux”, a déclaré George Roberts, directeur général de Vivo Energy Maroc, cité dans le communiqué.