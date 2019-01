Infomédiaire Maroc – Le 2ème sommet marocain du pétrole et du gaz se tiendra les 6 et 7 février prochain à Marrakech, a annoncé l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Organisée par l’ONHYM en collaboration avec IN-VR Oil & Gas, cette manifestation est une opportunité pour discuter des questions clés relatives à l’exploration pétrolière et gazière au Maroc, le potentiel onshore et offshore de la façade atlantique et de la Méditerranée, les opportunités d’investissement, ainsi que les enjeux énergétiques africains, selon un communiqué des organisateurs.

Ce sommet d’envergure internationale, verra la participation de ministres, représentants de plusieurs pays africains, experts de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que des partenaires de l’Office.

Jouissant d’une géologie favorable avec une prospectivité prometteuse, d’un secteur énergétique dynamique, de conditions légales et fiscales attrayantes et d’une infrastructure solide, le Maroc demeure une destination de choix pour l’investissement en exploration pétrolière et gazière.

