Les prix du pétrole chutaient lundi en cours de séance européenne, affectés par la propagation de l’épidémie de coronavirus et son impact sur la demande d’or noir en Chine et dans le monde.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 58,74 dollars à Londres, en baisse de 3,21% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance, perdait 3,28% à 52,41 dollars.

Les deux indices de référence sont à leurs niveaux les plus bas depuis octobre et poursuivent leur plongeon amorcé la semaine dernière (-6,4% pour le Brent et -7,4% pour le WTI).

Au moins 80 personnes sont mortes en Chine après avoir été infectées par le nouveau coronavirus apparu à Wuhan (centre) en décembre, selon les derniers chiffres des autorités locales, qui multiplient les mesures drastiques pour freiner la contagion tant à l’intérieur qu’en dehors du pays.

Face à des prix en chute libre, le ministre saoudien de l’Energie Abdel Aziz ben Salmane s’est voulu optimiste lundi, se disant “confiant” dans l’endiguement du virus, selon les médias.