Dans un monde ou la digitalisation investit tous les domaines, PEUGEOT, marque innovante depuis toujours à travers ses produits et son positionnement, lance le premier showroom virtuel automobile au Maroc. Une expérience immersive qui permet de vivre le parcours client de bout en bout. L’objectif : transformer le temps des futurs acheteurs en une expérience inédite qui correspond aux valeurs de la marque. Peugeot poursuit ainsi sa stratégie d’ancrage dans le digital afin de façonner une nouvelle approche du parcours client.

En plongeant dans www.showroomvirtuel.peugeot.ma , le visiteur se verra faciliter le parcours d’achat à travers une expérience qualitative, riche, immersive, et inédite à tout point de vue. Pour toute la gamme de modèles, des visuels en trois dimensions, les tarifs, les fiches techniques, les vidéos et autres sont à la disposition du visiteur pour lui permettre de vivre pleinement cette expérience, d’appréhender au mieux le modèle de son choix et l’aider, in fine, à choisir le véhicule correspondant avec précision à ses envies.

L’accès à showroomvirtuel.peugeot.ma offre ainsi l’opportunité d’effectuer une visite complète à distance à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur à tout moment.

Au-delà du fait que le showroom en ligne permet de visiter l’espace, configurer son véhicule ou encore demander un test drive à domicile, sur son lieu de travail ou à n’importe quel endroit choisi par le client à n’importe quel moment de la journée, il offre également la possibilité d’être guidé par un conseiller en temps réel et en visioconférence pour connaître dans les moindres détails le véhicule choisi. Le parcours client s’en trouve donc facilité, enrichi, et participe donc à anticiper les aspirations des automobilistes d’aujourd’hui.

Le showroom virtuel Peugeot est aujourd’hui la première alternative réelle et complète aux showrooms physiques au Maroc.