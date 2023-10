Les exportations des phosphates et dérivés ont reculé à 46,87 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, tout en restant à un niveau supérieur à ceux enregistrés durant la même période entre 2019 et 2021, selon l’Office des changes.

Cette évolution est due à la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-35,1%), de celles de l’acide phosphorique (-46,8%) et de celles des phosphates (-56,2%), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, elles ont enregistré une légère hausse au cours des huit premiers mois de l’année 2023.

Cette progression est attribuable, essentiellement, à une croissance des exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse (+1,8%) atténuée, toutefois, par la baisse des ventes de l’industrie alimentaire (-2,8%).