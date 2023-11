Les exportations des phosphates et dérivés ont reculé à 53,51 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, selon l’Office des changes.

Cette tendance est due à la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-38,1%), de celles de l’acide phosphorique (-46,9%) et de celles des phosphates (-52,7%), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, elles ont enregistré une légère baisse au cours des neuf premiers mois de l’année 2023.

Cette baisse est attribuable à la baisse des ventes de l’industrie alimentaire (-2,2%) atténuée, toutefois, par la légère hausse des ventes de l’agriculture, sylviculture et chasse.