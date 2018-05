Infomédiaire Maroc – Le navire Cherry Blossom, saisi le 1er mai 2017 en Afrique du Sud, vient de quitter les eaux territoriales sud-africaines et sa cargaison a été restituée à OCP, annonce le groupe dans un communiqué.

Et pour cause, En cause, aucun acquéreur ne s’est présenté pour racheter cette cargaison de phosphate en provenance de Phosboucraa. « Aujourd’hui et après de vaines tentatives de vente de la cargaison, le refus de l’ensemble des acheteurs potentiels de se porter acquéreurs de cette marchandise est une preuve claire et irréfutable de l’illégitimité de la propriété octroyée par le tribunal de Port Elizabeth au polisario », indique Otmane Bennani-Smires, Executive vice-président et General Counsel du groupe OCP, cité dans le communiqué.

Afin de libérer le navire, l’armateur s’est porté acquéreur de la cargaison en s’acquittant des seuls frais de l’adjudicateur judiciaire et l’a restitué à son propriétaire légitime Phosboucraa pour un dollar symbolique.

Rédaction Infomédiaire