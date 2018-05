Infomédiaire Maroc – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé, hier à Rabat, l’accord de mise en œuvre de l’initiative commune d’appui à l’électrification rurale en Afrique subsaharienne. Cet accord vise à initier et impulser des programmes d’électrification rurale portés par les gouvernements des pays d’Afrique subsaharienne.

L’ONEE et la BID, apporteront l’appui nécessaire aux projets d’électrification rurale éligibles à l’initiative par le biais de leur structuration, la réalisation des études qui s’y rapportent, la formation et le développement de capacités.

L’initiative couvre, en 1er lieu, les projets utilisant les énergies renouvelables. Pour rappel, l’ONEE a développé une expertise reconnue au niveau régional et mondial dans le montage et le déploiement des projets d’électrification rurale.

Ce savoir-faire lui permet aujourd’hui de devenir le 1er opérateur dans ce domaine au Sénégal, à travers 2 contrats de concession sur 25 ans sur un territoire de plus de 49 000 km2. Et d’autres pays de la région bénéficient de son soutien, dont le Mali, le Niger et le Tchad.

