Un laboratoire moderne de physique des sols sera mis en place à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir et ce, dans le cadre du projet “Innovations techniques et pratiques pour réduire les pertes des sols et des eaux en améliorant les propriétés physiques du sol”, développé par le Centre d’Innovation Agricole et de Transfert de Technologie (AITTC). Fruit d’un partenariat avec le centre “Rothamsted Research” et l’université de Cranfield (Grande Bretagne), ce projet vise à fournir une formation sur la caractérisation physique des sols et sur la manière dont celle-ci affecte les processus d’érosion des sols dans le cadre d’essais sur le terrain au Maroc, et à mettre en place un laboratoire moderne de physique des sols à l’UM6P, pour soutenir le projet et créer un effet d’héritage en renforçant l’expertise et les capacités à l’UM6P et à l’AITTC, en particulier. “Rothamsted Research” et l’université de Cranfield disposent tous les deux de compétences en physique des sols solides. Les deux sites disposent d’excellents laboratoires de pointe qui, lorsqu’ils sont combinés, peuvent traiter tous les aspects des conditions physiques du sol qui sont pertinents pour l’agronomie et la gestion des sols au Maroc.