Une forte délégation de représentants de centres financiers internationaux est présente cette semaine à Casablanca à l’occasion de la tenue des assemblées générales annuelles du FC4S Financial Centers For Sustainability et du WAIFC World Alliance of International Financial Centers.

Il s’agit d’une première en Afrique qui démontre que le Maroc joue un rôle de passerelle incontournable entre l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique, et que la capitale des affaires abrite des discussions à la pointe de l’innovation dans les domaines de la finance internationale et de l’investissement durable.

Dans le cadre d’un programme dense de visites et tables rondes, la délégation a rencontré ce jour, Mohcine Jazouli, Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques. Cette semaine est clôturée par la tenue ce vendredi 21 octobre 2022, du Casablanca Sustainable Finance Dialogue (CSFD) organisé par Casablanca Finance City (CFC).

Le CSFD réunira des décideurs et des leaders d’opinion internationaux venus discuter du rôle fondamental des centres financiers internationaux, de l’intégration de la finance durable et du développement de l’économie mondiale et de l’investissement en Afrique. A quelques semaines de la COP27 qui se tiendra en Égypte, le CSFD se focalise sur l’impact de la finance durable sur la transformation des perspectives économiques et des perspectives de développement durable en Afrique.