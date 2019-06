21 plages et un port de plaisance hisseront cet été le label international Pavillon Bleu, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna et la Fondation internationale pour l’Education à l’Environnement (FEE).

Le label Pavillon Bleu a été créé par FEE. Hissé sur 4425 plages et marinas de 45 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique, le Pavillon Bleu est un label exigeant attribué selon quatre familles de critères : qualité des eaux de baignade, information, sensibilisation et éducation à l’environnement, hygiène et Sécurité, et enfin aménagement et gestion. Il est attribué aux communes en charge de la gestion des plages.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu est porté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement qu’il a introduit en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres. Grace à un travail d’accompagnement de longue durée des communes littorales, 21 plages sur 42 plages candidates ont pu répondre aux critères exigeants de ce label de plus en plus apprécié par les estivants. Avec 21 plages, le Maroc occupe la première place dans le monde arabe et la deuxième en Afrique.

Les communes ont en effet en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre : entretien, propreté, équipement, sécurité, formation, sensibilisation, accessibilité. Dans cet effort considérable, elles sont accompagnées par le programme Plages Propres de la Fondation, soutenus par la Direction générale des Collectivités locales et les départements ministériels concernés. Les responsables territoriaux sont formés à la gestion des plages et des outils de gestion et de sensibilisation à l’environnement sont mis à leur disposition pour leur permettre d’accueillir les estivants dans les meilleures conditions. La Fondation évalue les candidatures au Pavillon Bleu et organise les contrôles inopinés pendant l’été.

Les communes sont enfin appuyées par des partenaires économiques mobilisés par la Fondation dans le cadre du programme Plages Propres qui leur apportent compétences managériales et appui financier.

La labélisation des portes de plaisance, encore plus contraignante compte tenu des investissements et aménagements nécessaires, est en œuvre depuis trois ans. Un port de plaisance montre l’exemple : Saïdia, sur la côte orientale de la Méditerranée. Il arborera le Pavillon Bleu pour la troisième année consécutive,

Plus d’une centaine de plages sont inscrites à Plages Propres pour 2019.

Les plages ayant obtenu le Pavillon Bleu sont les suivantes (carte en pièce jointe) :

Achakar (Tanger-Asilah) Aglou sidi moussa/Tiznit Arekmane (Nador)

Ba-kacem (Tanger-Asilah)

Bouznika

Skhirate

El Moussafir/Dakhla

Essaouira

Foum loued / Laâyoune

Haouzia

Dalia /Fahs Anjra

Oued Aliane/Fahs-Anjra

Oued Laou/Tétouan

Oum labouir/Dakhla

Safi ville

Souiria lkdima/Safi

Station touristique de Saïdia

Cap Beddouza/Safi

Sidi Kankouch 1/Fahs Anjra,

Sidi Ifni

Imintourga (Mireleft) ;

Le Pavillon Bleu est un symbole d’une qualité environnementale exemplaire.

Créé par l’office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe en 1985, ce label est géré dans le monde par la Fondation de l’Éducation à l’Environnement (FEE), un réseau d’ONG de 78 pays visant à promouvoir et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Aujourd’hui présent dans 45 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence mondiale dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable.

Il est attribué chaque année aux communes du littoral qui ont la charge de gérer leurs plages et qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Il récompense également les gestionnaires de ports de plaisance impliqués dans le développement durable.

Le but du programme Pavillon Bleu est le développement durable des plages et des ports de plaisance qui assurent l’application des critères stricts portant sur la qualité de l’eau, l’éducation et l’information environnementale, la gestion environnementale, la sécurité et les autres services.

Exigence du label pavillon bleu

Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu, hissé sur une plage ou un port de plaisance, véhicule une image positive et dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses. Ceci est possible grâce aux actions suivantes : le renforcement des critères portant sur la qualité de l’eau, l’éducation à l’environnement, la gestion environnementale, la sécurité et les services.

En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu, c’est choisir un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l’accessibilité à la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la flore locales. Les communes garantes du label organisent tout au long de l’année et particulièrement pendant la saison estivale des activités de sensibilisation à l’environnement sous différentes formes.

Les ports de plaisance labellisés

Les ports de plaisance labellisés sont quant à eux des lieux où la protection de l’environnement et du milieu marin est une priorité. Les plaisanciers ont accès à des aires de carénage sans rejet dans le milieu naturel, des systèmes de récupération des eaux usées de bateaux mais aussi à des zones de récupération des déchets spéciaux. Tout comme les communes, les ports de plaisance Pavillon Bleu proposent des activités environnementales pour sensibiliser plaisanciers et visiteurs à la fragilité du milieu.