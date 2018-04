Infomédiaire Maroc – Au cœur du Plan Maroc Vert dans le cadre de son Pilier II, l’agriculture solidaire rassemble un nombre croissant de projets soutenus depuis 2008.

A l’heure actuelle, 813 projets sont en cours au profit de 825 000 bénéficiaires, portant sur un investissement global de 18 milliards de dirhams et une superficie de 849 000 hectares (ha). Entre 2010 et 2018, c’est une moyenne de plus de 90 projets pour plus de 90 000 bénéficiaires par an qui ont été initiés.

Au total, 215 projets ont déjà été menés à leur terme, soit près de 166 000 hommes et femmes qui exploitent quelque 266 000 hectares pour un investissement 3,1 MMDH.

…Et 1,6 milliard de m3 d’économie d’eau par an

Depuis sa mise en œuvre en 2008, le Plan Maroc Vert a impulsé une dynamique sans précédent en matière de généralisation des techniques d’irrigation économes en eau, d’extension des superficies irriguées et de promotion du partenariat public-privé.

Fin 2018, la superficie couverte par l’irrigation localisée atteindra 590 000 hectares. Les retombées positives de ces transformations des systèmes d’irrigation se font d’ores et déjà sentir, avec une nette amélioration de la productivité des terres irriguées, une augmentation des revenus des exploitations agricoles ainsi que des économies d’eau réalisées, qui avoisinent 1,6 milliard de mètres cubes chaque année.

Pour rappel, le département de l’agriculture mène une politique active d’investissement de plusieurs dizaines de milliards de dirhams et de réforme pour la préservation et la valorisation de l’eau ressource.

Rédaction Infomédiaire