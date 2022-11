Le ministère de l’Economie et des finances vient de publier sur son site web le Budget citoyen du projet de loi de finances (PLF), au titre de l’exercice 2023.

Ce document simplifié a pour objectif de garantir une meilleure compréhension du Projet de Loi de Finances pour l’année prochaine et de ses différentes dispositions.

Ainsi, ce nouveau numéro revient en détail sur les quatre orientations de ce PLF, à savoir :

Le renforcement des fondements de l’Etat social.

La relance de l’économie nationale à travers le soutien de l’investissement.

La consécration de l’équité territoriale.

Le rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes.

Il expose également les mesures fiscales et douanières proposées par le PLF 2023, expliquant, à cet égard, que ‘ces mesures sont adoptées annuellement via les dispositions de la Loi de Finances, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement en vue de relancer l’économie nationale, renforcer le recouvrement des recettes publiques, et améliorer in fine les conditions de vie des citoyens’.

Aussi, le Budget citoyen présente de manière schématique et concise les prévisions macroéconomiques, celles des recettes et des dépenses ainsi que les besoins de financement du Budget de l’Etat.

Il jette, par ailleurs, la lumière sur les dépenses fiscales tout en proposant un focus sur les classifications des dépenses de l’Etat.