Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a présidé, vendredi à Fès, une cérémonie de signature de six conventions de partenariat d’un investissement de plus de 2,4 milliards de DH se rapportant au renforcement du réseau routier dans la région.

Ces conventions de partenariat, qui portent sur la réalisation des projets prioritaires du programme de développement régional 2020-2022 en matière de routes, s’inscrivent dans le cadre de la mise œuvre des dispositions du contrat-programme entre l’État et la région de Fès-Meknès.

Ces conventions concernent le dédoublement de la route nationale n°8 reliant Fès à Taounate pour un investissement de 1,56 MMDH, dont une contribution de la Région de 485 MDH, le dédoublement du tronçon échangeur de Fès-Sidi Khiar sur la même route (100 MDH) et la réalisation de la liaison entre El Hajeb et l’échangeur autoroutier d’Ain Taoujdate sur la Régionale 716.

Il s’agit également du renforcement de la route régionale 504 entre Sefrou, Ribat El Khair et Bouiblane (40 MDH), le doublement du tronçon Imouzzer-Ifrane sur la RN8 (250 MDH) et la mise à niveau des axes routiers stratégiques au niveau de la préfecture de Meknès (369 MDH).

Intervenant à cette occasion, Amara a souligné l’importance du Programme de développement régional (PDR) de Fès-Meknès, en ce sens qu’il constitue le premier programme du genre signé au niveau national et qui porte sur des axes de développement bien définis et des projets réalisables.

Le ministre a indiqué que parmi les projets, objets des conventions signées, figure celui relatif à la réalisation de la voix express Fès-Taouante, très attendu par la population, faisant savoir que la région vit au rythme de grands chantiers routiers, mais aussi d’approvisionnement d’eau, dont les barrages d’Agdez, Ratba et Sidi Abbou.

De son côté, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, a mis l’accent sur l’intérêt particulier accordé au renforcement du réseau routier dans le PDR de Fès-Meknès, ajoutant que les conventions signées traduisent la pertinence de la stratégie adoptée en matière d’identification des priorités en la matière.

Zniber a mis en relief l’importance du projet relatif à la réalisation de la voix express Fès-Taounate, une revendication à la fois des usagers et des acteurs locaux.

Le président du conseil régional de Fès-Meknès, Mohand Laenser, s’est félicité, pour sa part, de la signature de ces conventions importantes totalisant plus de 2,4 MMDH, dont plus de 900 MDH assurés par la Région, ajoutant que ces projets sont structurants et répondent aux revendications de la population, notamment celui de la voix express Fès-Taounate (72 Km).

‘’La signature de ces conventions constitue un autre pas important dans la mise en œuvre du PDR d’autant plus qu’elles viennent s’ajouter à celles signées avec les départements de la santé et de l’enseignement supérieur’’, a-t-il fait remarquer.

Ces conventions ont été signées par Abdelkader Amara, Essaid Zniber et Mohand Laenser, ainsi que les gouverneurs des préfectures et des provinces de la région et les présidents des conseils provinciaux concernés.