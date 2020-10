Un total de 4,305 milliards de dirhams (MMDH) de prêts a été contracté par les collectivités territoriales (CT) auprès du Fonds d’équipement communal (FEC) en 2019 pour financer des projets portant sur des investissements totalisant 17,15 MMDH, selon la Direction du Budget relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration (MEFRA) “Au cours de l’année 2019, le Comité de Crédit institué auprès du Fonds d’Equipement Communal (FEC) a tenu 13 réunions afin de statuer sur 90 prêts d’un montant global de 4.305 MDH, présentés par 53 collectivités territoriales, pour financer 90 projets. Ces projets ont porté sur des investissements totalisant 17.150 MDH”, lit-on dans le rapport d’activité de la Direction au titre de 2019.

Par type d’emprunteur, les régions ont dominé la structure des prêts accordés aux CT avec une part de 46% et un montant de 1,998 MMDH, précise le rapport, notant que ce montant a financé plusieurs projets dont deux projets au profit de Laâyoune-Sakia El Hamra et de l’Oriental, totalisant 950 millions de dirhams (MDH), régis par le protocole d’accord signé entre le ministère de l’Intérieur (MI), le MEFRA et le FEC et relatif au financement de la quote-part du ministère de l’Intérieur dans les programmes de développement territorial via des crédits FEC d’une enveloppe globale de 13 MDH.

Les préfectures et provinces sont en 2ème position avec un montant de prêts de 1,55 MMDH (soit 36%), dont une part s’élevant à 404,45 MDH attribuée à 19 préfectures et provinces dans le cadre du protocole d’accord MI-MEFRA-FEC-ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports portant sur le financement du programme de réalisation de 800 terrains de proximité en milieu rural et péri-urbain par des prêts FEC d’une enveloppe globale de 600 MDH, et une part atteignant 1,07 MMDH accordée aux préfectures et provinces au titre des programmes et des projets (protocole d’accord MI-MEFRA-FEC).

Les prêts destinés aux communes ont atteint, quant à eux, 757 MDH (soit 18%) et dont 518 MDH pour financer des projets s’inscrivant dans le cadre du protocole d’accord MI-MEFRA-FEC et du protocole d’accord MI-MEFRA-FEC-Commune de Rabat.

Par secteur d’intervention, le rapport fait ressortir que 47% des prêts FEC ont financé les infrastructures routières, dont 1,662 MMDH ont bénéficié aux budgets des régions et 33% des prêts ont financé les travaux d’aménagement urbain. Les prêts FEC ont bénéficié à 10 régions du Royaume, souligne la même source, notant que les principales bénéficiaires sont les collectivités territoriales relevant de la région de Rabat-Salé-Kénitra (23% des prêts, soit un montant de 993 MDH), des régions de Laâyoune-Sakia-El Hamra (839 MDH, 19%) et de l’Oriental (833 MDH, 19%).