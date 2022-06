La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a effectué, samedi à Dakhla, des visites de terrain à plusieurs sites et projets touristiques en cours de réalisation.

Cette visite s’inscrit dans l’accélération des projets touristiques du programme de développement signé entre la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), le Département du tourisme et le Conseil régional, le but étant d’améliorer l’attractivité de la région Dakhla-Oued Eddahab et de développer davantage son offre touristique et d’animation.

A la corniche de Foum Labouir, la ministre, qui était accompagnée du directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, a suivi des explications sur les concepts et la consistance de ces projets, portant sur l’aménagement de la corniche et sur le projet relatif au Centre d’accueil et d’orientation touristique, à proximité de l’aéroport de Dakhla visant à informer les visiteurs sur l’offre touristique et services au niveau de Dakhla et son arrière-pays, dont l’état d’avancement des travaux est de 45%, pour un investissement de 1,05 MDH.

Il s’agit également d’une station écologique de cure thermale au point kilométrique 35 à la commune d’EL Argoub, dont les études sont en cours d’actualisation, étalée sur une superficie de 1 Ha, nécessitant un montant global d’environ 11 MDH.

La ministre a aussi suivi des explications sur le projet d’hébergement écologique à Tawarta avec une capacité de 10 bungalows (4,2 MDH) et un écolodge de 8 bungalows à Imlilil (3 MDH), dont les études sont achevées, en plus d’un projet d’hébergement écologique en cours d’étude à Bir Gandouz de 25 chalets (15 MDH).

Parmi ces projets figure aussi le Centre d’interprétation touristique sur la vie nomade sur 500 m² (1,9 MDH) à la commune El Argoub, dont l’état d’avancement des travaux est estimé à 15 %, ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation du public au patrimoine matériel et immatériel lié à la vie des nomades.

A noter que la réalisation de ces projets est assurée par le Conseil régional, avec l’assistance technique de la SMIT, dans le cadre d’une convention de partenariat relative au financement du programme de développement intégré du tourisme rural et de nature dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

De même, Mme Ammor s’est rendue à une unité hôtelière à Foum Labouir qui sera opérationnelle à la fin d’année et qui s’étend sur une superficie de 5 Ha, avec une capacité litière de près de 200 lits.