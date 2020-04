La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a décidé d’annuler toutes les festivités de célébration de l’anniversaire de la création de la Sûreté nationale, qui étaient initialement prévues le 16 mai prochain et ce, en raison de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Maroc.

Dans un communiqué, la DGSN rappelle que cette conjoncture impose le gel et l’interdiction de toutes activités et rassemblements publics et requiert la garantie d’une mobilisation totale et d’une disposition maximale des forces publiques afin de faire respecter l’état d’urgence sanitaire et lutter contre la propagation du coronavirus.

La DGSN, ajoute le communiqué, a étalement décidé d’annuler la 4è édition annuelle des Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale, initialement prévue courant 2020 à Fès, en harmonie avec les mesures de prévention et de précaution adoptées par les autorités marocaines en vue de faire face à l’épidémie du coronavirus.

Tout en annonçant ces décisions exceptionnelles dictées par le contexte actuel, marqué par une volonté collective de prévention des dangers de propagation du Covid-19, la DGSN réaffirme son engagement à reprendre, dans les années prochaines, les commémorations de l’anniversaire de sa création, un rendez-vous empreint de sentiment de citoyenneté ancré chez la famille de la Sûreté nationale, selon la même source.

La DGSN s’engage aussi à organiser de nouvelles éditions des portes ouvertes de la Sûreté nationale, qui constituent un mécanisme de communication institutionnelle directe avec les citoyens et un rendez-vous annuel renouvelé pour consolider la production commune de sécurité.