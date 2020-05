La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé qu’elle lancera, à partir de ce lundi, une opération exceptionnelle pour établir des cartes nationales d’identité électronique (CNIE) au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qui se trouvent actuellement au Maroc en raison de l’application de l’état d’urgence sanitaire et qui sont appelés à renouveler leurs passeports biométriques pour pouvoir rejoindre leurs pays de résidence.

Dans un communiqué, la DGSN indique que cette opération vise à renouveler les CNIE au profit de tous les citoyens marocains résidant habituellement à l’étranger, étant donné qu’ils s’agit d’un document de base et de référence dans la procédure de renouvellement des passeports biométriques qui ont expiré durant la période de fermeture des postes frontaliers du Royaume en raison des mesures de précaution adoptées pour freiner la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.

A l’instar de l’opération effectuée au profit des candidats aux examens du baccalauréat, la DGSN affirme qu’elle veillera à réunir et respecter toutes les conditions sanitaires et les règles de distanciation sociale afin de garantir la sécurité des usagers et des fonctionnaires de police, conformément à ses obligations relatives à l’application de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la propagation de Covid-19, conclut le communiqué.