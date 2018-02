Infomédiaire Maroc – Les modes de gouvernances des villes marocaines sont appelés à s’adapter avec les nouveaux problèmes posés par l’urbanisation, a souligné à Kuala Lumpur (Malaisie) le directeur de l’urbanisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Toufiq Benali, qui intervenait lors d’une rencontre organisée sous le thème « la gouvernance métropolitaine et le développement inclusif et durable des territoires : cas de Casablanca » dans le cadre du 9ème Forum urbain mondial (WUF9).

Et dans ce cadre, il a fait savoir que 75% de la population marocaine vivra dans les villes d’ici 2025, ce qui exige d’ »anticiper les mutations qu’imposent l’urbanisation et la métropolisation au Maroc à travers la mise en place d’une politique urbaine nationale renouvelée qui intègre les questions de durabilité et d’inclusion socioéconomique ».

