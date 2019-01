INfomédiaire Maroc – Selon une note du Haut-commissariat au plan, sur une population active occupée de 10 680 000 personnes, 2 449 000 (22,9 %) se déplacent entre communes au sein de la même région, pour accéder à leur lieu de travail. 1 729 000 d’entre elles (70,6 %) résident dans des communes urbaines.

La quasi-totalité de cette mobilité s’opère entre communes d’un même milieu de résidence, aussi bien urbain que rural. C’est ainsi que 96,2 % des actifs occupés citadins qui travaillent en dehors de leur commune se déplacent vers des communes urbaines pour rejoindre leur travail, et 86,3 % des ruraux qui travaillent en dehors de leur commune se déplacent vers des communes rurales.

Les deux tiers des actifs occupés (66,3 %) qui changent de commune pour se rendre sur leur lieu de travail résident dans les régions de Casablanca-Settat (36,6 %), Rabat-Salé-Kénitra (16,5 %) et Souss-Massa (13,2 %).

Les régions qui enregistrent les niveaux de mobilité les plus élevés entre communes sont Casablanca-Settat avec 37,7 % et Rabat-Salé-Kénitra avec 28,2 %. Les régions où cette mobilité est à son niveau le plus bas sont Dakhla-Oued Ed-Dahab (1,4 %), Laâyoune-Sakia El Hamra (4,3 %) et Guelmim-Oued Noun (4,7 %).

