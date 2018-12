Infomediaire Maroc – L’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) a procédé récemment au déploiement de son Système d’Information Phytosanitaire et Sanitaire (SIPS) au port de Tanger Med.

Le système permet l’échange informatique des données (déclarations, résultats du contrôle de l’ONSSA) avec les douanes, et un raccourcissement conséquent des délais de transit des marchandises, précise un communiqué de l’Office.

Ce système, déjà instauré aux ports d’Agadir et de Casablanca, s’inscrit dans le “projet global de dématérialisation des opérations du commerce extérieur”, indique l’ONSSA. L’exploitation du volet du SIPS relatif au contrôle des animaux vivants, végétaux et denrées alimentaires à l’importation avait été l’objet, la mi-décembre, d’une rencontre d’information et de sensibilisation en présence de l’ensemble des partenaires (autorités et opérateurs portuaires, douanes…), rappelle le communiqué.

Rédaction Infomediaire.