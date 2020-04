La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée procédera à l’installation de passages de désinfection dans l’ensemble des ports s’étendant le long des côtes de Larache, sur la façade atlantique, et jusqu’à Saidia, sur la Méditerranée.

La Chambre a annoncé, dans une note d’information, que l’installation de passages de désinfection dans les ports relevant de son ressort territorial, vise à assurer la continuité de la production et à protéger les pêcheurs professionnels des dangers de la pandémie, exhortant à cet égard les professionnels à respecter les mesures fixées par les autorités publiques.

Ainsi, la Chambre a procédé, samedi, à l’installation d’un passage de désinfection à l’entrée du port de pêche de Tanger pour tous les pêcheurs et professionnels, et ce dans le cadre d’une série de mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus, portant, entre autres, sur la distribution de désinfectants pour les mains dans les installations portuaires et de sacs en plastique pour la collecte des déchets, qui seront également distribués sur les bateaux de pêche.

D’autres actions ont été menées dans ce sens en coordination avec les autorités locales, notamment la distribution de thermomètres sans contact pour mesurer la température corporelle de toute personne entrant au port.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des directives du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur, en vue d’assurer la continuité de l’activité du secteur de la pêche et de protéger les ressources humaines de tous risques liés au virus.

A noter que les autorités publiques et la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée avaient œuvré pour assurer la continuité des services du marché de gros de première vente au port, en fournissant des produits de stérilisation et des masques de protection et en adoptant les mesures de distanciation sociale, outre le maintien de la distance de sécurité au sein du marché, l’organisation de campagnes de sensibilisation et le respect des normes sanitaires recommandées.