En marge du Sommet d’investissement Royaume-Uni-Afrique, le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidents à l’Étranger organise, en partenariat avec la CGEM, le Dialogue commercial Royaume-Uni-Maroc le mardi 21 janvier 2020 à Londres.

Cet événement connaîtra la présence de plusieurs personnalités politiques et économiques représentant les deux pays dont Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Mohamed Benchaaboun, Ministre des Finances, et Moulay Hafid Elamy, Ministre de l’Industrie, du côté marocain. Du côté anglais Andrew Murrison, Ministre d’État au Développement international et au Moyen Orient-Royaume-Uni, ainsi que Conor Burns, ministre d’État chargé du Commerce international.

Le dialogue commercial Royaume-Uni-Maroc vise à présenter les opportunités qu’offre le Maroc en matière de commerce et d’investissement, à forger des liens plus étroits entre les entreprises britanniques et marocaines et la matérialisation des opportunités commerciales entre les entreprises des deux pays.

Il connaîtra la participation de plusieurs institutions et entreprises marocaines telles que : TMSA (Tanger Med Special Agency), Masen, Bank of Africa Group BMCE…