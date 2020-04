Le Groupe Barid Al-Maghrib porte annonce que les courriers ordinaires et recommandés destinés à l’étranger pourraient connaitre des délais de garde supplémentaires dans ses plateformes avant de les confier aux transporteurs aériens pour leur acheminement à destination.

Cette situation s’explique, d’une part, par la capacité désormais réduite des réseaux postaux dans de nombreux pays touchés par le COVID-19 et, d’autre part, par la suspension de vols commerciaux de plusieurs compagnies aériennes. A noter que seules certaines compagnies continuent à assurer des vols cargo et ce, de manière limitée et à des fréquences irrégulières.

Par ailleurs, les clients pourront toujours envoyer leurs colis à destination de l’étranger en les déposant dans les agences Amana ou celles d’Al Barid Bank, ainsi que celles de notre filiale EMS Chronopost International Maroc, et ce selon leur type :

– Economique via « Postecolis » : vers l’Europe seulement (hors Italie, Suisse et Autriche).

– Rapide via « Amana International » : vers toute destination.

– Express via « Amana International Express » : vers toute destination.

A noter que toutes les prestations Courrier et Amana, au niveau national, continueront à être assurées normalement.