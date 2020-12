Les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton ont affirmé cette semaine qu’ils se feraient vacciner publiquement, une fois le vaccin anti-Covid-19 disponible aux États-Unis, pour encourager leurs concitoyens sceptiques à suivre la même voie.



Obama a déclaré que si le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, estimait que le vaccin était sûr et efficace, il se ferait vacciner.



“Je vous promets que quand il aura été fait pour des personnes moins à risque, je le prendrai. Je finirai peut-être par le prendre à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science”, a affirmé Obama dans une interview.



Suite aux commentaires d’Obama, les représentants de Bush et de Clinton ont déclaré qu’eux aussi seraient favorables à une vaccination publique.



CNN a rapporté que Freddy Ford, le chef de cabinet de Bush, a indiqué que l’ancien président avait contacté Dr Fauci et le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, pour voir s’il pouvait aider à promouvoir la vaccination.



“Premièrement, les vaccins doivent être jugés sûrs et administrés aux populations prioritaires”, a déclaré Ford sur la chaîne de télévision américaine. “Ensuite, le président Bush fera la queue pour le sien, et le fera volontier devant la caméra”, a-t-il ajouté



L’attaché de presse de Clinton, Angel Urena, a également déclaré à CNN que le 42ème président serait prêt à prendre un vaccin en public à la télévision si cela poussait les Américains à faire de même.



Les commentaires des anciens présidents interviennent alors que les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna s’activent pour faire approuver leurs vaccins contre le coronavirus par les régulateurs américains avant la fin de l’année.

Le développement rapide des vaccins anti-Covid-19 suscite un certain scepticisme parmi une partie des Américains qui s’inquiètent des risques des vaccins et leur efficacité. Les deux sociétés affirment que leurs vaccins sont efficaces à environ 95%.