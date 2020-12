Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République française, Emmanuel Macron, suite au décès de l’ancien Président français Valéry Giscard d’Estaing.



Dans ce message, le Roi adresse à Macron, ainsi qu’à l’ensemble du peuple français, en Son nom personnel et au nom du Royaume, Ses plus sincères condoléances et l’expression de Sa profonde compassion, affirmant avoir appris avec émotion la disparition de l’ancien Président de la République française, Valéry Giscard d’Estaing “qui a marqué la France du XXème siècle par sa modernité, son courage et la force de ses convictions”.



“Homme de cœur et d’esprit, il était ardemment animé par de grandes ambitions pour la France et pour l’Europe”, souligne le Souverain dans ce message.



Le Roi dit Se “remémorer aujourd’hui la visite d’Etat historique que le Président Giscard d’Estaing effectua au Royaume, à l’invitation de Mon cher père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L’ait en Sa Sainte miséricorde”.



“Le Maroc salue sa mémoire et conservera du défunt le souvenir d’un grand ami dont le sens de l’engagement a été précieux au développement des relations d’amitié entre Nos deux pays”, indique le Souverain.