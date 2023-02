En partenariat avec le ministère de l’Équipement et de l’eau, News Com Africa Holding organise, le 21 et 22 février 2023 à Casablanca, la 1ère édition du Forum Africa 21 sous le thème : « Nexus Eau-Énergie-Alimentaire dans un contexte de changement climatique : La vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique résiliente et souveraine ».

Cet évènement, soulignent les organisateurs, se veut une plateforme de référence pour les thématiques liées à la résilience et à la sécurité continentales, sous tous leurs aspects.

Trois volets d’importance majeure pour le continent y seront abordés, ajoute la même source, allusion faite à la sécurité hydrique, la souveraineté énergétique et l’indépendance alimentaire.

Avec la participation de profils de haut-niveau, l’objectif de ce Forum est de faire émerger un réseau africain durable dédié à ces trois ressources et de conforter la position du Royaume en tant qu’acteur engagé en faveur de la souveraineté africaine, est-il expliqué par les organisateurs.

Lors de ce forum, des sessions seront tenues sous forme de conférences-panel autour de la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire mais aussi des thématiques transversales telles que le climat des affaires et le financement des TPME, l’enseignement et les métiers verts de demain.

Ces sessions connaîtront la participation d’intervenants de haut-niveau nationaux et internationaux, de délégations officielles, de maires africains, d’organisations internationales et continentales, de grands groupes d’entreprises publiques et privées des secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’agriculture.

Par ailleurs, le Forum Africa 21 dédie une section au capital humain à travers des activités dédiées. Le Forum donne également la parole aux Marocains du Monde opérant dans ces secteurs afin de valoriser leur expérience au service de la mère patrie et du continent.