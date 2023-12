Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé, ce vendredi, sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 17 mars 2024, ont rapporté les trois grandes agences de presse russes.

L’annonce a été faite en marge d’une cérémonie de remise de décoration au Kremlin, selon ces médias.

« Je vais me présenter à la présidentielle », a confirmé Poutine peu de temps après.

« Je comprends qu’aujourd’hui il n’y a pas d’autre choix », a-t-il encore dit, d’après des images retransmises par la chaîne de télévision d’État Rossiya-24.

La Commission électorale russe a annoncé, vendredi, que le scrutin se tiendra sur trois jours, du 15 au 17 mars, une pratique instaurée pendant la pandémie de Covid-19.

La veille, le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement russe chargée de fixer la date de la présidentielle, avait indiqué que le scrutin aura lieu le 17 mars.

Conformément à la loi électorale, si aucun candidat ne recueille plus de la moitié des voix le 17 mars, un second tour aura lieu exactement trois semaines plus tard, le 7 avril 2024.

Rappelons que Poutine a été président de 2000 à 2008 et l’est de nouveau depuis 2012. Il a occupé le poste de Premier ministre de 2008 à 2012.